ЕС ввел рестрикции против криптобиржи Grinex

Меры ввели в рамках попыток Евросоюза противодействовать мерам России по обходу санкций, включая "ограничения на финансовые транзакции"

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз ввел запретительные меры против криптовалютной биржи Grinex в рамках своего 19-го пакета санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".

В документе отмечается, что эти меры введены в рамках попыток Евросоюза противодействовать мерам России по обходу санкций, включая "ограничения на финансовые транзакции".