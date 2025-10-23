Реклама на ТАСС
ЕС ввел рестрикции против криптобиржи Grinex

Меры ввели в рамках попыток Евросоюза противодействовать мерам России по обходу санкций, включая "ограничения на финансовые транзакции"
09:38

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз ввел запретительные меры против криптовалютной биржи Grinex в рамках своего 19-го пакета санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".

В документе отмечается, что эти меры введены в рамках попыток Евросоюза противодействовать мерам России по обходу санкций, включая "ограничения на финансовые транзакции". 

