"МТС банк" работает в штатно после введения против него санкций ЕС

Внесение в 19-й пакет санкций Евросоюза никак не препятствует операционной деятельности, отметили в организации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Операционная деятельность "МТС банка" не нарушена после включения кредитной организации в 19-й пакет санкций ЕС, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"Внесение "МТС банка" в 19-й пакет санкций ЕС никак не препятствует операционной деятельности. Банк работает в штатном режиме и продолжит выполнять обязательства перед своими клиентами", - отмечается в сообщении кредитной организации.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет с 12 ноября 2025 г. на транзакции с рядом российских банков, в том числе "МТС банком", "Альфа-банком", "Абсолют банком".