"МТС банк" работает в штатно после введения против него санкций ЕС
Редакция сайта ТАСС
09:41
обновлено 10:03
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Операционная деятельность "МТС банка" не нарушена после включения кредитной организации в 19-й пакет санкций ЕС, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Читайте также
Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций
"Внесение "МТС банка" в 19-й пакет санкций ЕС никак не препятствует операционной деятельности. Банк работает в штатном режиме и продолжит выполнять обязательства перед своими клиентами", - отмечается в сообщении кредитной организации.
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет с 12 ноября 2025 г. на транзакции с рядом российских банков, в том числе "МТС банком", "Альфа-банком", "Абсолют банком".