Эксперт Леон: рынки опасаются снижения экспорта нефти РФ после новых санкций США

Если добыча в России сократится, то Москве будет экономически и политически невыгодно поддерживать дальнейшее увеличение добычи в рамках ОПЕК+, отметил глава отдела геополитического анализа консалтинговой компании Rystad Energy

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Рост мировых цен на нефть после введения администрацией президента США Дональда Трампа санкций в отношении "Роснефти" и "Лукойла" свидетельствует о том, что рынки опасаются снижения экспорта российских энергоносителей. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии главы отдела геополитического анализа консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леона.

"Последние санкции США против крупнейших российских производителей нефти представляют собой значительную и беспрецедентную эскалацию в кампании давления Вашингтона против Москвы. Резкий рост цен на нефть после объявления о санкциях подчеркивает рыночные опасения о том, что экспорт российской сырой нефти, особенно в Индию, которая является одним из ключевых покупателей, может резко сократиться", - сказал он.

По мнению Леона, санкции вместе с ударами по российским НПЗ "повышают риск вынужденных остановок производства". "Все более сложный геополитический контекст может угрожать целостности стратегии ОПЕК+ по постепенному увеличению поставок. Если добыча в России сократится, то Москве будет экономически и политически невыгодно поддерживать дальнейшее увеличение добычи в рамках альянса. Подобный сценарий может вызвать внутреннее напряжение в ОПЕК+, поскольку страны - члены будут сопоставлять необходимость стабилизации рынка с собственными фискальными императивами в условиях повышенной неопределенности", - добавил эксперт.

В среду Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.