Альфа-банк прокомментировал санкции ЕС
Редакция сайта ТАСС
10:03
обновлено 10:23
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Новые санкции ЕС не повлияли на операционную деятельность Альфа-банка. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надежно", - прокомментировали в пресс-службе банка.
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет с 12 ноября 2025 года на транзакции с рядом российских банков, в том числе "МТС банком", "Альфа-банком", "Абсолют банком".