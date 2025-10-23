Альфа-банк прокомментировал санкции ЕС

Платежи и переводы по России проходят в обычном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Новые санкции ЕС не повлияли на операционную деятельность Альфа-банка. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Ограничения никак не влияют на работу банка. Мы работаем как обычно: платежи и переводы по России проходят, приложение и интернет-банк работают быстро и надежно", - прокомментировали в пресс-службе банка.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет с 12 ноября 2025 года на транзакции с рядом российских банков, в том числе "МТС банком", "Альфа-банком", "Абсолют банком".