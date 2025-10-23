В "Полюсе" заявили, что санкции ЕС не повлияют на работу компании

Они не окажут влияния на операционную деятельность золотодобытчика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Санкции ЕС не повлияют на работу золотодобытчика "Полюс", сообщили ТАСС в компании.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"Санкции ЕС не окажут влияния на операционную деятельность компании", - сказали в "Полюсе".

Ранее Европейский союз ввел санкции против "Полюса", они действуют с 23 октября.

"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основной акционер "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35%.