В "Полюсе" заявили, что санкции ЕС не повлияют на работу компании
Редакция сайта ТАСС
11:27
обновлено 11:50
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Санкции ЕС не повлияют на работу золотодобытчика "Полюс", сообщили ТАСС в компании.
"Санкции ЕС не окажут влияния на операционную деятельность компании", - сказали в "Полюсе".
Ранее Европейский союз ввел санкции против "Полюса", они действуют с 23 октября.
"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основной акционер "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35%.