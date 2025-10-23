Путин пошутил, что Европе "дорого обойдется" решение по унитазам

Если она продолжит проводить нынешнюю политику в адрес России, то они ей будут нужны, считает президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что унитазы Европе понадобятся самой, если она продолжит проводить нынешнюю политику в адрес России.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

Ранее ЕС в 19-м пакете санкций запретил поставлять в Россию унитазы, биде, раковины и прочую сантехнику.

"Это им дорого обойдется. Они [унитазы] им в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ", - сказал Путин журналистам.