Путин: советующие Трампу вводить санкции по нефти работают против США

Уменьшение количества российского топлива на рынке приведет к резкому увеличению стоимости нефти и нефтепродуктов, объяснил президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Советующие президенту США Дональду Трампу ввести санкции против России в нефтяном секторе работают против самих Штатов. На это указал президент России Владимир Путин во время общения с журналистами.

Он рассказал, что обсуждал ситуацию с российской нефтью на мировом рынке с Трампом.

"Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Это приведет к резкому увеличению стоимости нефти и нефтепродуктов, в том числе на автомобильных заправках, - и США не исключение. А если учитывать внутриполитический календарь в тех же Штатах, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи. И те, кто подсказывает действующей администрации [США] такие решения, - надо понять, на кого они работают", - обратил внимание глава государства.

22 октября США ввели санкции в отношении более 30 дочерних структур компаний "Роснефть" и "Лукойл". При этом они не распространяются на их транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), которым пользуются сами США, и компанией "Тенгизшевройл".