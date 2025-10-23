Мерц заявил, что замороженные активы РФ останутся "иммобилизованными"

Канцлер Германии уточнил, что по вопросу российских активов будет находиться в контакте с правительством Бельгии

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БРЮССЕЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российские замороженные активы останутся обездвиженными и вопрос их возможного использования требует дальнейшего обсуждения.

Читайте также

Репутационные и финансовые риски: кто в Европе против использования российских активов

"Мы продолжим обсуждать замороженные российские активы, или иммобилизованные активы, как они правильно называются. Эти активы останутся иммобилизованными. Использование процентного дохода продолжится, как и прежде. В этом отношении ничего не изменится", - утверждал Мерц на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия, по его словам, рассмотрит различные варианты действий, поскольку в этом отношении существуют "серьезные проблемы", которые требуют решения. "Мы договорились действовать сообща, искать способ их решения. Прежде всего мы хотим так или иначе обеспечить Украине надежное финансирование начиная со следующего года. Решения по этому вопросу будут приняты в конце года", - сообщил канцлер ФРГ. Он уточнил, что будет находиться в контакте с правительством Бельгии по вопросу замороженных активов РФ.

Отвечая на вопрос, действительно ли европейцы работают над состоящим из 12 положений планом по прекращению огня на Украине и будет ли он обсуждаться на встрече "коалиции желающих", Мерц сказал, что "это не совсем соответствует действительности". "Мы уже несколько недель интенсивно работаем над различными предложениями относительно того, что можем сделать с точки зрения Европы", - сказал канцлер.

По его словам, Владимир Зеленский представил ему предложения относительно того, как Германия могла бы помочь в обеспечении безопасности украинской энергетической инфраструктуры зимой. "Мы это изучаем. Сейчас еще рано говорить об этом более конкретно", - заключил канцлер ФРГ.

Участники саммита ЕС в Брюсселе ранее не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Бельгия, на территории которой блокированы суверенные активы РФ на сумму €210 млрд, не скрывала, что опасается ответных мер. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила на брифинге, что любые конфискационные инициативы Европейского союза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.