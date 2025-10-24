Набиуллина: повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе

В краткосрочной это даст разовое повышение цен, заявила глава ЦБ

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ожидаемое повышение налогов поспособствует снижению инфляции в среднесрочной перспективе. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен", - сказала она.