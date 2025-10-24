Статья

Снижение ключевой ставки и влияние санкций. О чем рассказала Набиуллина

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

Инфляция в ближайших кварталах будет подвержена влиянию новых факторов, которые появились в последние месяцы. Экономике нужно время, чтобы подстроиться под них, поэтому для устойчивого достижения цели по инфляции потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она также отметила, что предсказать точное влияние новых санкций вряд ли кто-то может.

ТАСС собрал основные заявления главы ЦБ.

О ключевой ставке

Для устойчивого достижения цели по инфляции понадобится более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее: "Баланс факторов пока складывается таким образом, что для устойчивого достижения цели по инфляции нам потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось".

ЦБ не исключает как снижения, так и сохранения ключевой ставки на ближайших заседаниях: "Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция залипнет в 2026 году выше целевого уровня".

Совет директоров Банка России 24 октября рассматривал три варианта возможных решений по ключевой ставке: сохранение, а также снижение ставки на 100 базисных пунктов (б. п.) и 50 б.п.: "Было много аргументов по этим решениям, но различия в позициях, наверное, можно свести к оценке устойчивой инфляции и степени обеспокоенности масштабом возможных вторичных эффектов от разовых проинфляционных факторов".

Об инфляции

Ожидаемое повышение налогов "поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен".

Повышенное инфляционное давление из-за "временных проинфляционных факторов" сохранится до середины 2026 года, затем начнет ослабевать.

Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться на цели Банка России.

Российский бюджет нуждается в низкой инфляции "ничуть не меньше", чем население.

ЦБ "принципиально важно продолжать снижать инфляцию".

О российской экономике и влиянии санкций

Ситуация в российской экономике развивается в рамках прогноза ЦБ: "Денежно-кредитные условия остаются жесткими, что создает предпосылки для снижения инфляции".

Российская экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года: "С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%, в следующие годы рост ВВП ускорится".

Предсказать точное влияние новых санкций "вряд ли кто-то может": "Много будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям".

Корень проблем в ряде секторов экономики лежит "совсем в другой плоскости, нежели ключевая ставка".

Об укреплении рубля и денежно-кредитной политике

Укрепление рубля во многом связано с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП), на этом "сказались также и разовые факторы".

Необходима "дополнительная осмотрительность" при дальнейших шагах по смягчению ДКП.

На данный момент цикл смягчения ДКП продолжается: "Оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали, и на следующий год - это продолжение, пусть более аккуратное, смягчения денежно-кредитной политики".

О налоге на сверхприбыль банков

Введение налога на сверхприбыль банков негативно скажется на их способности кредитовать экономику: "Именно капитал дает возможность увеличивать и расширять кредитование экономики. По сути, каждый изъятый рубль из капитала - это сокращение потенциала кредитования на 10 рублей. Это арифметика".

О программе долгосрочных сбережений и ипотеке