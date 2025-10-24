Набиуллина заявила о продолжении смягчения денежно-кредитной политики

Смягчение может происходить с паузами, подчеркнула глава Банка России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) на данный момент продолжается. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Я считаю, что мы в любом случае находимся в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Оно может происходить с паузами, но вы видите траекторию ставки, которую мы дали, и на следующий год - это продолжение, пусть более аккуратное, смягчения денежно-кредитной политики" - сказала она.

По мнению главы ЦБ, действовать нужно аккуратно, напряженность на рынке труда сохраняется. А смягчать денежно-кредитную политику нужно, так как напряженность на рынке труда также немного смягчается.