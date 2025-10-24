Набиуллина: предсказать точное влияние новых санкций вряд ли кто-то может

Много будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям, подчеркнула глава ЦБ

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Предсказать точное влияние новых санкций вряд ли кто-то может, Банк России будет смотреть, как будет развиваться ситуация. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы видим, что санкции направлены на ограничения прежде всего экспорта наших сырьевых товаров. Предсказать точное влияние этих санкций вряд ли кто-то может, но мы рассматриваем это как некий негативный внешний фактор. Много будет зависеть от того, как будет происходить адаптация к этим санкциям <…> будем смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказала она.