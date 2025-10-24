Набиуллина отметила активизацию рынка жилья

Ипотека растет сбалансированными темпами, подчеркнула глава Банка России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Рынок жилья в России сейчас активизируется, ипотека растет сбалансированными темпами. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Рынок жилья сейчас активизируется. И мы видим, что доля рыночной ипотеки не очень большая, но даже рыночная ипотека начала расти при смягчении денежно-кредитных условий. Что касается финансирования самих застройщиков, то там действует особый механизм с сочетанием эскроу, и кредиты они получают по относительно низким ставкам, около 11% сейчас", - отметила она.

Глава ЦБ также добавила, что доля продаж за свой счет и доля рассрочки выросла по сравнению с прошлым годом. "Но надо сказать, что доля рассрочки сейчас чуть-чуть снижается. И ипотека растет последние месяцы где-то 1% в месяц. Это сбалансированный темп роста ипотеки на нашем рынке", - заключила она.