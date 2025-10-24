ЦБ не исключает как скорого снижения, так и сохранения ключевой ставки

Глава регулятора Эльвира Набиуллина обратила внимание на то, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтральный

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России не исключает как снижения, так и сохранения ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменной ставки. И обращаю внимание на то, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтральный", - сказала она.

Набиуллина добавила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях не предопределено.