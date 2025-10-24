Набиуллина: снижение ставки на заседаниях совета директоров ЦБ не предопределено

Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, отметила глава ЦБ

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях не предопределено.

"Для решения о следующем снижении ставки потребуются дополнительные факты, которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше без риска того, что устойчивая инфляция "залипнет" в 2026 году выше целевого уровня. Это, наверное, самое важное для принятия решения", - подчеркнула глава регулятора.

По словам Набиуллиной, Банк России не исключает как снижения, так и сохранения ключевой ставки на ближайших заседаниях.