Набиуллина назвала негативный эффект от налога на сверхприбыль банков

Глава Банка России также привела данные за девять месяцев 2025 года: при полученной банками прибыли в 2,7 трлн рублей их капитал вырос на 1,7 трлн

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Введение налога на сверхприбыль банков негативно скажется на их способности кредитовать экономику. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"На наш взгляд, конечно, это не принесет никакой пользы экономике, не приведет к снижению ключевой ставки, а наоборот. Почему? Потому что, мне кажется, очень важно понимать особенности работы банков и то, как они используют прибыль. Как и в других отраслях, большая часть прибыли банков идет на инвестиции. <…> Именно капитал дает возможность увеличивать и расширять кредитование экономики. По сути, каждый изъятый рубль из капитала - это сокращение потенциала кредитования на 10 рублей. Это арифметика", - объяснила она, комментируя предложение депутатов ввести налог на сверхприбыль банков.

Набиуллина также привела данные за девять месяцев 2025 года: при полученной банками прибыли в 2,7 трлн рублей их капитал вырос на 1,7 трлн. При этом в бюджет было перечислено 800 млрд рублей налогов, а госбанки выплатили 500 млрд рублей дивидендов за 2024 год.

"Поэтому, на мой взгляд, банки будут уплачивать, как все, повышенный налог на прибыль. Но вот такие налоги на сверхприбыль, они просто приведут к тому, что снизится потенциал, и не только потенциал, а и, возможно, кредитование экономики", - заключила глава ЦБ.