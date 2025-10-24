Набиуллина отметила важность снижения инфляции

Стабилизация инфляции на низком уровне и слабые инфляционные ожидания создадут условия для более быстрого снижения ключевой ставки ЦБ, отметила глава Банка России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банку России принципиально важно продолжать снижать инфляцию, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Ожидание людей, что инфляция будет высокая, будет снижаться, если только люди будут видеть, что цены в магазинах не растут постоянно. Если они будут расти, что бы мы ни говорили, у людей будут высокие инфляционные ожидания. Поэтому для нас принципиально важно продолжать снижать инфляцию", - сказала она.

Как отметила Набиуллина, стабилизация инфляции на низком уровне и слабые инфляционные ожидания создадут условия для более быстрого снижения ключевой ставки Банком России.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в свою очередь добавил, что при низких и "заякоренных" инфляционных ожиданиях ЦБ меньше нуждается в изменении ставки для стабилизации инфляции на низком уровне в будущем.

"Еще дополню, что если инфляционные ожидания низкие и заякоренные, это более сильное требование. Заякоренными они станут через несколько лет после того, как станут низкими. Но если они низкие и заякоренные, то Центральному банку требуется меньше реагировать ставкой на краткосрочные колебания инфляции, чтобы поддерживать инфляцию на низком уровне в дальнейшем. То есть, чем более заякоренные инфляционные ожидания - тем меньше реакция денежно-кредитной политики на широкий спрос требуется", - подчеркнул он.