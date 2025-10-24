Набиуллина: бюджету низкая инфляция нужна не меньше, чем людям

Вряд ли можно назвать приятной для бюджета ситуацию, когда из-за высокой инфляции постоянно приходится индексировать расходы высокими темпами, указала глава ЦБ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Бюджет России сейчас нуждается в низкой инфляции не меньше, чем граждане страны, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Бюджет нуждается в низкой инфляции ничуть не меньше, чем наши граждане и бизнес. Согласитесь, вряд ли можно назвать приятной для бюджета ситуацию, когда из-за высокой инфляции постоянно приходится индексировать расходы высокими темпами, когда растут процентные расходы, расходы на обслуживание долга", - сказала она.

Набиуллина добавила, что это факторы, которые негативны для бюджета.