ЦБ прогнозирует выход экономики РФ из перегрева в первом полугодии 2026 года
Редакция сайта ТАСС
12:07
обновлено 12:20
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует выход российской экономики из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
"Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%, в следующие годы рост ВВП ускорится", - отметила она.