ЦБ прогнозирует выход экономики РФ из перегрева в первом полугодии 2026 года

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России снизил прогноз по росту ВВП

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует выход российской экономики из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%, в следующие годы рост ВВП ускорится", - отметила она.