Набиуллина: корень проблем экономики лежит не в размере ключевой ставки

Глава ЦБ отметила, что снижение занятости и загрузки мощностей в экспортных секторах экономики не являются признаком переохлаждения

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Корень проблем секторов экономики ориентированных на экспорт, лежит не в размере ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Да, есть отрасли, где спрос заметно упал. В первую очередь, это отрасли ориентированные на экспорт, но корень проблем в этих отраслях лежит совсем в другой плоскости, нежели ключевая ставка", - сказала она.

Набиуллина отметила, что снижение занятости и загрузки мощностей в этих секторах экономики не являются признаком переохлаждения, если при этом безработица остается на рекордно низком уровне.