Набиуллина: корень проблем экономики лежит не в размере ключевой ставки
Редакция сайта ТАСС
12:54
обновлено 13:13
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Корень проблем секторов экономики ориентированных на экспорт, лежит не в размере ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Да, есть отрасли, где спрос заметно упал. В первую очередь, это отрасли ориентированные на экспорт, но корень проблем в этих отраслях лежит совсем в другой плоскости, нежели ключевая ставка", - сказала она.
Набиуллина отметила, что снижение занятости и загрузки мощностей в этих секторах экономики не являются признаком переохлаждения, если при этом безработица остается на рекордно низком уровне.