Набиуллина: траектория ставки должна быть выше ожидаемого для достижения цели

Глава ЦБ отметила, что инфляция в ближайших кварталах будет подвержена влиянию новых факторов, которые появились в последние месяцы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Инфляция в ближайших кварталах будет подвержена влиянию новых факторов, которые появились в последние месяцы. Экономике нужно время, чтобы подстроиться под них, поэтому для устойчивого достижения цели по инфляции потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

"В последние месяцы появились новые факторы, которые будут оказывать существенное влияние на инфляцию в ближайшие кварталы. Подстройка к ним предприятий, рынков и экономики в целом займет время, - отметила глава ЦБ РФ. - Баланс факторов пока складывается таким образом, что для устойчивого достижения цели по инфляции нам потребуется более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось".