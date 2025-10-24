ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Набиуллина: укрепление рубля во многом связано с жесткой ДКП

Глава ЦБ отметила, что высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Небольшое укрепление рубля связано во многом с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП), но на этом также сказались и разовые факторы. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Рубль с прошлого заседания немного укрепился. Во многом это связано с жесткой денежно-кредитной политикой", - сказала она, отметив, что высокие ставки делают активы в рублях привлекательнее по сравнению с зарубежными.

"На укреплении рубля сказались также и разовые факторы", - добавила Набиуллина.

Глава ЦБ уточнила, что среди таких факторов - снижение спроса на валюту со стороны компаний, которые в начале осени накапливали ее для выплат по кредитам.

Набиуллина также подчеркнула, что регулятор, учитывая наблюдаемые тенденции, оставил прогноз платежного баланса практически без изменений. 

