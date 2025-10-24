Дмитриев рассказал, зачем Британия и ЕС пытаются сделать из РФ врага

Причина кроется в их плачевной экономике, считает специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Экономика как Великобритании, так и Европейского союза (ЕС) находится в плачевном состоянии, именно поэтому они пытаются создать образ врага в лице России. Об этом заявил журналистам прибывший в США специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Поэтому эти попытки тех людей, которые хотят продлить украинский конфликт, связаны с тем, что экономика в Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна, им важно создавать образ России как образ врага", - сказал он.