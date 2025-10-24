Диалог с американскими политиками после санкций. Визит Дмитриева в США
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 24 октября прибыл в США для переговоров.
ТАСС собрал основное о визите.
- О визите политика первым сообщил телеканал CNN. По его информации, планируется "продолжение обсуждения отношений между США и Россией".
- Дмитриев опубликовал пост с фото маршрута самолета над США на фоне новостей о его поездке в страну.
- Как сообщил источник ТАСС, спецпредставитель президента встретится со спецпосланником американского лидера по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политиками.
- Встреча Дмитриева и Уиткоффа пройдет 25 октября, рассказал корреспондент портала Axios Барак Равид.
- По его данным, Дмитриев и Уиткофф планируют провести встречу в Майами.
- Позже спецпредставитель президента подтвердил, что находится в США.