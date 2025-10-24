Статья

Диалог с американскими политиками после санкций. Визит Дмитриева в США

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 24 октября прибыл в США для переговоров.

ТАСС собрал основное о визите.