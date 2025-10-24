ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Статья

Диалог с американскими политиками после санкций. Визит Дмитриева в США

Редакция сайта ТАСС
14:59
обновлено 15:22

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 24 октября прибыл в США для переговоров.

ТАСС собрал основное о визите.

  • О визите политика первым сообщил телеканал CNN. По его информации, планируется "продолжение обсуждения отношений между США и Россией".
  • Дмитриев опубликовал пост с фото маршрута самолета над США на фоне новостей о его поездке в страну.
  • Как сообщил источник ТАСС, спецпредставитель президента встретится со спецпосланником американского лидера по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политиками.
  • Встреча Дмитриева и Уиткоффа пройдет 25 октября, рассказал корреспондент портала Axios Барак Равид.
  • По его данным, Дмитриев и Уиткофф планируют провести встречу в Майами.
  • Позже спецпредставитель президента подтвердил, что находится в США.
 
СШАРоссияДмитриев, Кирилл Александрович