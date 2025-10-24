ТАСС: Дмитриев в США встретится с Уиткоффом и другими политиками
Редакция сайта ТАСС
13:38
обновлено 13:45
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках визита в США встретится со спецпосланником американского президента по миротворческим миссиям Стивеном Уиткоффом и другими политиками, сообщил ТАСС источник.
"В рамках визита в США Кирилл Дмитриев проведет встречу со Стивеном Уиткоффом и другими политиками", - отметил собеседник ТАСС.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что встреча Уиткоффа и Дмитриева может пройти 25 октября в Майами.