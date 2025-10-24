Axios: встреча Дмитриева и Уиткоффа пройдет в Майами

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям и спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами встретятся 25 октября

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и прибывший в США специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев планируют провести встречу в Майами (штат Флорида) 25 октября. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Информацию о предполагаемом месте встречи ему подтвердил американский чиновник и другой собеседник. Как отмечает портал, он не располагает данными о том, встретится ли Дмитриев с другими официальными лицами США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дмитриев прибыл в США для переговоров. По его данным, ожидается, что Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа.