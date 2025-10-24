CNN: Дмитриев находится с визитом в США

Спецпредставитель президента РФ встретится с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа и обсудит состояние отношений двух стран

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

"Ожидается, что Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа", - сообщил телеканал со ссылкой на источники. По их информации, планируется "продолжение обсуждения отношений между США и Россией".

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили по телефону возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее встреча была отменена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения о срыве саммита в Будапеште и подчеркнул, что о его сроках никто не договаривался.