Дмитриев: язык давления в случае с Россией не работает

Потенциал экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона сохраняется лишь в случае уважительного отношения к РФ, указал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

Редакция сайта ТАСС

© Денис Соловых/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Язык давления в отношении России не работает, потенциал экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона сохраняется лишь в случае уважительного отношения к РФ. Об этом заявил журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Читайте также

Диалог и уважение к интересам России. О чем Дмитриев будет говорить в США

"Президент [России Владимир] Путин сказал вчера, что с Россией не работает язык давления и очень важно, чтобы национальные интересы, интересы безопасности России всегда четко учитывались, поэтому потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России", - сказал он.