Дмитриев приехал в США по приглашению американской стороны

Поездка была запланирована давно, указал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что прибыл в США по приглашению американской стороны, данная поездка была запланирована давно.

"Нахожусь в Соединенных Штатах по приглашению американской стороны. Эта поездка была давно запланирована и не отменена американской стороной, несмотря на ряд тех недружественных действий, которые американская сторона недавно предприняла", - сказал он журналистам.