Дмитриев встретится в США с представителями администрации Трампа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что в основном обсуждения будут за закрытыми дверями

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Михаил Метцель/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Прибывший в США специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе своей поездки намерен встретиться с несколькими представителями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в основном обсуждения будут проходить за закрытыми дверями и касаться продолжения диалога между двумя странами.

"Мы встречаемся с несколькими представителями администрации [Трампа]. Будет также еще одна встреча, которую, думаю, мы сделаем публичной, но будет в основном обсуждения за закрытыми дверями о том, как диалог продолжить, исходя из уважительного отношения к интересам России, исходя из понимания позиций России, которые вчера сказал президент", - сказал Дмитриев.