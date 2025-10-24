Дмитриев: РФ будет доносить до США, что нельзя следовать подходам Байдена

Спецпредставитель президента России отметил, что администрации Дональда Трампа "пытаются навязать ложные нарративы экс-президента США Джо Байдена", которые "никогда не работали"

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Россия будет доносить до администрации президента США Дональда Трампа, что ее представителям "нельзя становиться Байденами" и следовать неправильным подходам прежней администрации. Об этом заявил российским журналистам прибывший в США специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что администрации Трампа "пытаются навязать ложные нарративы [экс-президента США Джо] Байдена", которые "никогда не работали". "Будем до американских коллег доносить, что нельзя становиться Байденами, нельзя следовать ложным, абсолютно неправильным, провальным подходам Байдена и его администрации", - сказал Дмитриев.