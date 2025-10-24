Премьер Карни: Канада возобновит переговоры с США, когда будет готов Вашингтон

Глава Национального экономического совета США Кевин Хассет отметил, что с канадцами было очень сложно вести торговые переговоры

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Канада возобновит переговоры с США о дальнейших условиях двусторонней торговли, когда к этому будет готова американская администрация. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя решение президента США Дональда Трампа о прекращении Вашингтоном торговых переговоров с Оттавой.

"Мы готовы возобновить это продвижение вперед, нарастить прогресс, когда американцы будут готовы вести данные обсуждения", - сказал Карни журналистам перед отбытием в турне по странам Азии, в рамках которого он посетит Малайзию, Сингапур и Республику Корея.

В свою очередь глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет отметил, что решение Трампа отражает "разочарование по поводу действий и позиций канадцев, демонстрировавшихся на протяжении нескольких месяцев переговоров". "Его (американского лидера - прим. ТАСС) разочарование нарастало с течением времени. Я присутствовал на некоторых этих встречах, и с канадцами было очень сложно вести переговоры", - заверил Хассет в беседе с репортерами. Он также предположил, что Трамп мог негативно отреагировать на определенные шаги некоторых представителей руководства Канады, входивших в окружение предыдущего премьер-министра этой страны Джастина Трюдо и оставшихся во власти при Карни. "Думаю, речь идет об отсутствии гибкости [у Оттавы], а также поведении, оставшемся от людей Трюдо", - подчеркнул Хассет, когда его попросили уточнить, что именно могло стать толчком для свертывания переговоров.

23 октября американский лидер объявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ в США рекламы с критикой в отношении американских импортных пошлин. Как сообщили ранее в этом месяце СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию с целью отменить тарифы, введенные Трампом в отношении этой страны. Она, в частности, включала в себя показ в американских СМИ роликов с выдержками из речи 40-го президента США Рональда Рейгана, в которой он критикует пошлины и защищает принципы свободной торговли.

Верховный суд США в настоящее время рассматривает вопрос о законности многих из введенных Трампом пошлин в отношении других стран, включая Канаду. Прения сторон, как ожидается, начнутся в ноябре.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на ряд канадских товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на канадскую сталь и алюминий сейчас составляют 50%.