Минфин США ввел санкции против президента Колумбии и его семьи

В санкционный список также включили министра внутренних дел республики Армандо Бенедетти

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Администрация США приняла решение ввести санкции в отношении президента Колумбии Густаво Петро. Об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.

Кроме того, в санкционный список включены жена и сын президента Вероника Алкосер Гарсия и Николас Петро, а также министр внутренних дел республики Армандо Бенедетти.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. "Колумбия - это наркопритон. Это наркопритон, и она им является на протяжении долгого времени. Там сейчас паршивый лидер", - заявил журналистам американский лидер.

Ранее на этой неделе Петро в интервью телеканалу Univision заявил о том, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него". Комментируя эти слова, Трамп назвал колумбийского коллегу "бандитом и плохим человеком" и призвал его быть осторожнее с заявлениями, иначе американская администрация примет "серьезные меры".

Как сообщила в августе газета The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения Вооруженных сил США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, перевозились наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.