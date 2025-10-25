Федоренко: "Артек" в срок полностью выполнит программу развития 2021-2025 годов

Она уже реализована более чем на 90%, отметил директор учреждения

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" более чем на 90% выполнил программу развития на 2021-2025 годы и к январю перевыполнит ее количественные и качественные показатели, сообщил в интервью ТАСС директор учреждения Константин Федоренко.

"Сейчас в работе сразу два стратегических документа: программа развития 2021-2025 [годов] и указ президента Российской Федерации "О праздновании 100-летия Международного детского центра "Артек". Оба уже реализованы более чем на 90%. И мы планируем, что количественный и качественные показатели по итогам года будут перевыполнены", - сказал Федоренко.

Он уточнил, что благодаря программе развития на 2021-2025 годы обновлена инженерная инфраструктура всего центра. "Мы переложили все дороги, все сети газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения - вот сейчас вводится в эксплуатацию новая подстанция "Артек", - пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что также благодаря этой программе развития завершается строительство лагеря "Солнечный" - первого, который будет открыт в "Артеке" с 1960-х годов.

Федоренко добавил, что в рамках прошлой пятилетней программы полностью восстановлена инфраструктура центра. "Сделать это позволила программа развития на 2015-2020 годы. И если в 2014 году "Артек" принял чуть больше 5,5 тыс. детей за год, то в 2019-м - 44 тыс.", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован 29 октября в 11:00 мск.