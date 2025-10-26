Bn.MAP.pro: цена машиноместа в Москве выросла на 12% с начала 2025 года

Рост связан с изменением структуры предложения, сообщили в системе мониторинга и анализа недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость машиноместа в Москве выросла на 12% с начала 2025 года, до 4,03 млн рублей, сообщили ТАСС в системе мониторинга и анализа недвижимости bn.MAP.pro.

"Средняя цена машиноместа (в экспозиции) в январе 2025 года составляла в старой Москве 3,6 млн рублей. За 10 месяцев показатель вырос на 12% и составил по данным на октябрь 4,03 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, рост средней цены цены машиноместа связан с изменением структуры предложения: вымыванием самых бюджетных вариантов, поступлением в продажу более дорогих предложений и частично - с ростом цены в зависимости от стадии готовности корпуса.

Ранее ТАСС сообщал, что самое дорогое машино-место в Москве продается за 53 млн рублей, его стоимость сопоставима с бюджетом покупки квартиры бизнес-класса.