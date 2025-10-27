"ИИ-министр" Албании оказалась "беременна" 83 "детьми"

Они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях

БЕЛГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что модель на базе искусственного интеллекта - "ИИ-министр" страны по имени Диэлла (Diella, в переводе с албанского языка - солнце) - "беременна" 83 "детьми".

"Мы пошли на большой риск, привезя сюда Диэллу, и у нас все получилось. Итак, Диэлла беременна, и у нее 83 ребенка", - привел телеканал NDTV заявление главы правительства, с которым он выступил 26 октября на конференции Global Dialogue (BGD) в Берлине.

Рама отметил, что "детям" виртуального министра отведена роль помощников депутатов. Они будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

Ранее сообщалось, что Албания стала первой в мире страной, где в качестве министра будет использована модель на базе искусственного интеллекта, которой предстоит отвечать за государственные закупки. По словам премьера, это нужно для создания "на 100% неподкупной" системы. Модель Diella уже используется в работе цифровой платформы e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг. Однако албанский президент Байрам Бегай не стал утверждать "ИИ-министра" в числе остальных членов правительства, чьи кандидатуры представил Рама.