Saab готова открыть завод по сборке истребителей Gripen на Украине

Ключевым вопросом остается финансирование будущей сделки с Киевом, отметил глава компании Микаэль Йоханссон

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Шведский военно-промышленный концерн Saab готов организовать сборочное производство истребителей Gripen на Украине в рамках договоренностей о продаже Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E. Об этом сообщил исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон.

"Это не так просто сделать в условиях конфликта, но было бы здорово создать мощности по крайней мере для окончательной сборки, испытаний и, возможно, производства деталей [истребителей] на Украине", - заявил Йоханссон в интервью газете Financial Times.

Как пишет издание, заключение соглашения между Saab и Киевом придаст компании мощный импульс: всего производитель поставил в совокупности 100 таких истребителей, из которых Швеции - 60, Бразилии - 36 и Таиланду - 4. Как отметил Йоханссон, выполнение контракта на поставку 100-150 самолетов Киеву потребует "почти удвоить производственные мощности" Saab.

Ключевым вопросом остается финансирование будущей сделки с Киевом, отметил Йоханссон. Он пояснил, что среди обсуждаемых вариантов - использование хранящихся в Европе замороженных активов России, против чего выступает Бельгия. Окончательное решение будет зависеть от договоренностей на политическом уровне между Швецией и другими странами ЕС.

22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписал с Владимиром Зеленским договор о намерении в области обороны. Как объяснил глава шведского кабмина, Стокгольм планирует продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E. Кристерссон указал, что с учетом текущей загруженности производства и темпов выпуска первые самолеты могут быть переданы Украине через три года. Однако, уточнил он, сделка все же еще не считается заключенной.

JAS 39 Gripen E - новейшая версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Эта модель оснащена более мощным, чем предыдущие версии, двигателем, имеет большую дальность полета и усовершенствованные радар и электронное оборудование.