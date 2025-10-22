В Швеции подтвердили планы по продаже Киеву до 150 истребителей JAS 39 Gripen E

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил об этом по итогам подписания с Владимиром Зеленским договора о намерении в области обороны

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 22 октября. /ТАСС/. Стокгольм намерен продать Киеву 100-150 истребителей JAS 39 Gripen E. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам подписания с Владимиром Зеленским договора о намерении в области обороны.

Ранее телеканал SVT информировал, что Швеция планирует продать Украине 120 таких истребителей. Отмечалось, что, по мнению правительства, оплата сделки может быть произведена за счет использования замороженных российских активов.

"Это начало долгого пути, но оно приближает нас на шаг к крупной экспортной сделке [компании] SAAB и Швеции с Украиной, - сказал премьер Швеции на пресс-конференции в городе Линчёпинг. - Речь идет о 100-150 истребителях JAS Gripen E".

JAS 39 Gripen E - новейшая версия шведского истребителя, разработанная компанией SААВ. Эта модель оснащена более мощным, чем предыдущие версии, двигателем, имеет большую дальность полета и усовершенствованные радар и электронное оборудование.