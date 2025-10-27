Трамп может подписать окончательное соглашение по TikTok 30 октября

Американский президент отметил, что уже получил "предварительное одобрение" от председателя КНР Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может подписать окончательное соглашение по соцсети TikTok 30 октября. Об этом он заявил журналистам на борту самолета по пути в Японию. Аудиотрансляция беседы американского президента с репортерами велась на YouTube-канале Белого дома.

"Возможно", - ответил Трамп на вопрос журналиста о подписании соглашения 30 октября. Американский лидер отметил, что уже получил "предварительное одобрение" от председателя КНР Си Цзиньпина.

25 сентября Трамп подписал указ об утверждении сделки, согласно которой работа китайской соцсети TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. Как говорится в указе, крупнейшую долю и контроль в новой структуре будут иметь граждане США. Китайская компания ByteDance получит долю в размере менее 20%, а оставшаяся часть будет принадлежать "определенным инвесторам". Каким именно, не уточняется. Компанией будет управлять новый совет директоров в соответствии с правилами, "которые обеспечат надлежащую защиту информации американцев" и безопасность США. Стоимость новой компании составит около $14 млрд.

Закон, обязывающий ByteDance продать соцсеть или прекратить ее деятельность на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году бывшим американским лидером Джо Байденом. Трамп говорил, что хорошо относится к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Блокировка соцсети в США была отложена до 16 декабря. В сентябре Трамп заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok, и сообщил о наличии предварительных договоренностей с китайской стороной.