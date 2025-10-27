ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Гонка вооружений с Россией и возможные санкции. О чем заявил Трамп

Редакция сайта ТАСС
08:18

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Mark Schiefelbein

США не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится американская атомная подводная лодка, заявил американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио. 

Трамп также не стал отрицать, что американская администрация может ввести новые санкции против России.

ТАСС собрал основные заявления Трампа.

Об испытаниях Россией крылатой ракеты "Буревестник"

  • РФ и США не играют в игры друг с другом в том, что касается вооружений: "Они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты".
  • Соединенные Штаты не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится американская атомная подводная лодка: "Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что [США] не нужны [ракеты с дальностью полета] 8 тыс. миль (более 12,8 км - прим. ТАСС)".
  • Трамп счел "неуместным" заявление РФ о завершении испытаний "Буревестника", когда идет конфликт на Украине: "Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас вступает в четвертый год. Вот что следует делать (урегулировать конфликт - прим. ТАСС) вместо испытаний ракет".

О санкциях в отношении РФ

  • Трамп не стал отрицать, что американская администрация может ввести новые санкции против России: "Вы это узнаете".
  • Президент США заявил о своей непричастности к вопросу об использовании ЕС замороженных российских активов для финансирования военной сферы Украины: "Это вы должны спросить у ЕС. Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС".

О внутренней политике США

  • У Трампа сохраняются хорошие отношения с Илоном Маском, несмотря на ссору, последовавшую за уходом бизнесмена из команды главы государства: "Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. <...> Он хороший и очень способный парень".
  • Американский лидер исключил возможность своего выдвижения на пост вице-президента США на выборах, которые пройдут в стране в 2028 году: "Я думаю, это слишком мило. Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком мило. Я думаю, людям бы это не понравилось".

О внешней политике США

  • Трамп не захотел встречаться с премьер-министром Канады Марком Карни, так как его страна "обманывала" Соединенные Штаты на протяжении долгого времени: "Канада обманывала нас долгое время, она является одной из стран, с которой тяжелее всего заключить сделку. У Канады, как бы сильно я ни любил саму Канаду и ее народ, у нее просто было много плохих представителей".
  • Президент США может подписать окончательное соглашение по TikTok 30 октября. 
  • Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года, а также рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин нанесет ответный визит в США.
  • Американский президент отметил очень хорошие отношения с китайским лидером: "Я очень уважаю председателя Си. Мне он очень нравится, и я ему очень нравлюсь. Я думаю, он меня уважает и очень уважает нашу страну. И я думаю, что мы сможем заключить сделку, выгодную для обеих наших стран".
  • Трамп выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии, если тот заинтересован в этом: "Я не говорил об этом, не упоминал, но я был бы рад встретиться с ним, если он хочет встретиться. У меня замечательные и долгие [взаимоотношения] с Ким Чен Ыном, мне он нравится, я ему тоже. Если он хочет встретиться, я буду в Южной Корее".
 
