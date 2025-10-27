Статья

Гонка вооружений с Россией и возможные санкции. О чем заявил Трамп

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

США не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится американская атомная подводная лодка, заявил американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио.

Трамп также не стал отрицать, что американская администрация может ввести новые санкции против России.

ТАСС собрал основные заявления Трампа.

Об испытаниях Россией крылатой ракеты "Буревестник"

РФ и США не играют в игры друг с другом в том, что касается вооружений: "Они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты".

Соединенные Штаты не считают нужным разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности в гонке вооружений с Россией, так как у ее берегов находится американская атомная подводная лодка: "Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что [США] не нужны [ракеты с дальностью полета] 8 тыс. миль (более 12,8 км - прим. ТАСС)".

Трамп счел "неуместным" заявление РФ о завершении испытаний "Буревестника", когда идет конфликт на Украине: "Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас вступает в четвертый год. Вот что следует делать (урегулировать конфликт - прим. ТАСС) вместо испытаний ракет".

О санкциях в отношении РФ

Трамп не стал отрицать, что американская администрация может ввести новые санкции против России: "Вы это узнаете".

Президент США заявил о своей непричастности к вопросу об использовании ЕС замороженных российских активов для финансирования военной сферы Украины: "Это вы должны спросить у ЕС. Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС".

О внутренней политике США

У Трампа сохраняются хорошие отношения с Илоном Маском, несмотря на ссору, последовавшую за уходом бизнесмена из команды главы государства: "Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился. <...> Он хороший и очень способный парень".

Американский лидер исключил возможность своего выдвижения на пост вице-президента США на выборах, которые пройдут в стране в 2028 году: "Я думаю, это слишком мило. Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком мило. Я думаю, людям бы это не понравилось".

О внешней политике США