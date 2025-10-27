Трамп рассчитывает посетить Китай в начале 2026 года

Американский лидер выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин нанесет ответный визит в США

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Китай в начале 2026 года, а также рассчитывает, что председатель КНР Си Цзиньпин нанесет ответный визит в США и встретится с ним в Вашингтоне или Флориде.

"Фактически существует договоренность, что я поеду в Китай в начале [2026] года. Председатель Си [Цзиньпин] может приехать в Вашингтон, или в Палм-Бич (штат Флорида), или еще куда-то через некоторое время после этого", - сказал американский лидер на борту президентского самолета по пути в Японию. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что у него очень хорошие отношения с китайским лидером.

"Я очень уважаю председателя Си. Мне он очень нравится, и я ему очень нравлюсь. Я думаю, он меня уважает и очень уважает нашу страну. И я думаю, что мы сможем заключить сделку, выгодную для обеих наших стран", - подчеркнул он.

Ранее Трамп подтвердил, что встретится с Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея. До этого он заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита АТЭС.