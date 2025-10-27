Трамп прокомментировал испытания "Буревестника"

Россия и США "не играют в игры друг с другом в том, что касается вооружений", напомнил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты не играют в игры друг с другом в том, что касается вооружений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя завершение испытаний Россией крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник".

"Они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", - сказал Трамп журналистам на борту своего самолета, направляясь из Куала-Лумпура в Токио. Беседа транслировалась на сайте Белого дома.

Трамп также выразил мнение, что США не нужно разрабатывать ракеты сверхбольшой дальности, так как, по его утверждению, у берегов РФ находится "лучшая в мире" американская атомная подводная лодка.

26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены решающие испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".