Путин: решающие испытания крылатой ракеты "Буревестник" завершены

Президент России отметил, что для постановки оружия на боевое дежурство еще предстоит проделать работу

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

"Сейчас решающие испытания завершены", - сказал Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск. По его словам, предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство. "Это понятно, там нужно все регламенты осуществить. Тем не менее, ключевые задачи сейчас достигнуты, насколько я понимаю. И хотел бы услышать мнение начальника Генерального штаба", - сказал президент.