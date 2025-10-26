Путин указал на отсутствие в мире аналогов ракеты "Буревестник"

Президент России подчеркнул, что изделие уникальное

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что аналогов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой в мире нет. Такое мнение он высказал во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

"У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - заявил Путин.

"Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что, да, это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая. Это было мнение специалистов, повторю, высокого класса", - добавил он.