Надежность ядерного щита и испытания "Буревестника". Заявления Путина
Редакция сайта ТАСС
07:16
Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Он поздравил бойцов ВС РФ с успехами по окружению Купянска, а также сообщил о завершении решающих испытаний ракеты неограниченной дальности "Буревестник".
ТАСС собрал основные заявления главы государства.
Ядерный щит
- Ядерные силы РФ находятся на самом высоком уровне в мире. "Что касается тренировки стратегических наступательных сил - в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России", - сказал он.
- Путин обсудил испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. "Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - заявил президент.
- Путин поручил начать готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ. По словам главы государства, решающие испытания завершены, он поручил решить, к какому классу оружия относится ракета.
Успехи ВС РФ на направлениях СВО
- Российский лидер поздравил ВС РФ с успехами по окружению Купянска, итогами выполнения боевых задач на других направлениях. Президент предостерег, что противник будет пытаться деблокировать окруженные группировки.
- Президент поручил принять меры для обеспечения условий сдачи в плен военных ВСУ для минимизации человеческих жертв.
- Желающим сдаться в плен военнослужащим ВСУ стреляют в спины, "обрабатывают их дронами".
- Сохранность жизни личного состава ВС РФ является приоритетной задачей, она должна быть во главе угла.
- Россия не будет приурочивать решение боевых задач в ходе СВО ни к каким датам, она исходит из военной целесообразности.
- РФ при зачистке территорий от ВСУ должна сделать все, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.