Трамп заявил, что непричастен к использованию ЕС активов России
ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что непричастен к вопросу об использовании Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной сферы Украины. Его беседа с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпура в Токио транслировалась на сайте Белого дома.
Главу государства спросили, должен ли ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования украинских ВС. "Это вы должны спросить у ЕС. Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС", - ответил Трамп.
23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.