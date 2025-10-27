Трамп заявил, что непричастен к использованию ЕС активов России

Американский президент назвал этот вопрос "делом ЕС"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что непричастен к вопросу об использовании Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования военной сферы Украины. Его беседа с журналистами на борту самолета из Куала-Лумпура в Токио транслировалась на сайте Белого дома.

Главу государства спросили, должен ли ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования украинских ВС. "Это вы должны спросить у ЕС. Я к этому не имею отношения. Это дело ЕС", - ответил Трамп.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.