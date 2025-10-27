Трамп: Канада долго "обманывала" США, поэтому встречи с Карни не будет

Президент Соединенных Штатов добавил, что Канада является одной из стран, с которой тяжелее всего заключить сделку

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет встречаться с премьер-министром Канады Марком Карни, так как его страна "обманывала" Соединенные Штаты на протяжении долгого времени.

"Канада обманывала нас долгое время, она является одной из стран, с которой тяжелее всего заключить сделку. У Канады, как бы сильно я ни любил саму Канаду и ее народ, у нее просто было много плохих представителей", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент Соединенных Штатов добавил, что "не собирается встречаться [с Карни] какое-то время" из-за рекламы с экс-главой США Рональдом Рейганом и критикой американской торговой политики.

23 октября Трамп объявил, что Вашингтон прекратил переговоры с Оттавой по вопросам торговли, поскольку должностные лица Канады оплатили показ в США рекламы с критикой американских импортных пошлин. Как сообщали ранее в этом месяце СМИ, провинция Онтарио, являющаяся основным промышленным регионом Канады, начала рекламную кампанию на американском телевидении с целью отменить введенные Трампом тарифы. В рекламе, в частности, показывали ролики с выдержками из речи Рейгана. На фоне этого Трамп принял решение повысить действующие в отношении товаров из Канады пошлины еще на 10% "из-за серьезного искажения фактов и враждебных действий с их стороны". Хозяин Белого дома отметил, что фрагменты канадской рекламы были специально подобраны так, чтобы исказить суть высказываний Рейгана и создать у зрителей ложное впечатление. По его словам, "единственной целью этого мошенничества была надежда Канады на то, что Верховный суд США придет ей на "помощь" по тарифам, которые она использовала в течение многих лет, чтобы навредить Соединенным Штатам".

Пошлины Трампа на канадские товары

Верховный суд США в настоящее время рассматривает вопрос о законности многих из введенных Трампом пошлин в отношении других стран, включая Канаду. Прения сторон, как ожидается, начнутся в ноябре.

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25 до 35% пошлины на ряд канадских товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на канадскую сталь и алюминий были повышены до 50%.