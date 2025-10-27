Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США отметил, что если лидер КНДР захочет провести встречу, то он будет в Южной Корее

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии, если тот заинтересован в этом.

"Я не говорил об этом, не упоминал, но я был бы рад встретиться с ним, если он хочет встретиться. У меня замечательные и долгие [взаимоотношения] с Ким Чен Ыном, мне он нравится, я ему тоже. Если он хочет встретиться, я буду в Южной Корее", - сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути в Японию, трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

В ответ на вопрос о том, планирует ли президент США расширить свою рабочую программу в Азии ради встречи с лидером КНДР, Трамп заявил, что пока не думал об этом конкретно, но был бы готов это сделать, если будет проявлена заинтересованность со стороны Ким Чен Ына. В части одного из пунктов повестки для потенциальной встречи Трамп назвал вопрос санкций США в отношении КНДР.

Как заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, в рамках своей рабочей поездки в Азию Трамп посетит Малайзию, Японию и Республику Корея. Ему предстоят не только двусторонние переговоры, но и мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС.