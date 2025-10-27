Лидер АдГ Вайдель обвинила Мерца в проблемах с энергоснабжением ФРГ

По словам Алис Вайдель, санкции против России сильно ударили по Германии

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель подвергла резкой критике политику правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца и заявила, что своими действиями оно ведет энергоснабжение страны "все дальше в бездну".

"Санкции против России особенно сильно ударили по Германии: не имеющее цели и хаотичное правительство Мерца, которое ни на секунду не задумывается о последствиях собственных действий, ведет наше энергоснабжение все дальше и дальше в бездну", - написала Вайдель в X.

Таким образом она прокомментировала газеты Bild, в которой говорится, что правительство Германии вступило в переговоры с администрацией США с целью вывести из-под новых американских санкций дочерние компании "Роснефти", находящиеся под внешним управлением властей ФРГ. Издание напомнило, что санкции могут привести к непосредственным последствиям для трех нефтеперерабатывающих заводов - PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге. Больше всего власти ФРГ беспокоят возможные меры против НПЗ в Шведте (федеральная земля Бранденбург), который снабжает нефтепродуктами Берлин и северо-восточные районы страны.

8 сентября Минэкономики ФРГ сообщило, что правительство страны продлило срок внешнего управления германскими активами "Роснефти" (Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH) до 10 марта 2026 года. В ведомстве обосновали такой шаг законом об энергобезопасности. Тем самым Федеральное сетевое агентство ФРГ, как отмечало ведомство, сохраняет контроль над Rosneft Deutschland и соответствующими долями в трех НПЗ.

Ранее Министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в очередной пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые ограничительные меры американского Минфина в отношении "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.