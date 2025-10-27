Чекунков: мастер-планы АЗРФ стратегически важны для логистики Севморпути

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комплексный план развития населенных пунктов Арктической зоны РФ имеет стратегическое значение для обеспечения логистики Северного морского пути. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Ранее председатель кабинета министров Михаил Мишустин сообщал, что правительство России утвердило комплексный план развития населенных пунктов Арктического региона.

"В перечень включены 19 опорных населенных пунктов, которые, помимо того, что являются важными промышленными узлами, важными для разработки наших центров полезных ископаемых, играют роль в обеспечении обороноспособности и безопасности страны и, конечно, в развитии Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора", - сказал глава Минвостокразвития на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему "Перспективные направления деятельности Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики".

Чекунков отметил, что реализация мастер-планов и долгосрочных планов позволит достичь национальных целей в части улучшения качества среды для жизни, прироста инвестиций в основной капитал, повышения доли туристской отрасли в ВВП.